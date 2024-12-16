Kremlin'den Açıklama Geldi: Rus Ordusu Suriye'den Çekilecek mi?

Suriye'de 13 yıl devam eden iç savaş sonrası 8 Aralık 2024'te Beşar Esad karşıtları yönetimi devirdi. Bunun ardından en çok merak edilen konulardan biri Suriye'de bulunan Rus askeri üslerinin akıbeti oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündemden düşmeyen konuyla ilgili açıklama yaptı.

Başkent Moskova'da gazetecilere konuşan Peskov, Suriye'deki Rus askeri üsleriyle alakalı "Şu anda bu konuyla ilgili nihai karar yok. Halihazırda ülkedeki durumu kontrol eden güçlerin temsilcileriyle temas halindeyiz. Tüm bunlar diyalog sürecinde belirlenecek" dedi.

'BİZ KABUL ETTİK ZELENSKİY ETMEDİ'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmede, Ukrayna ile Noel zamanı ateşkes ve tutuklu takası yapılmasını teklif ettiğini hatırlayan Sözcü Peskov, Putin'in bunu desteklediğine ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu teklifi reddettiğini vurguladı.

Peskov, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ekibinin söz konusu teklifi desteklemesine ilişkin de "Trump'ın ekibi, şimdi Beyaz Saray'ı yönetmiyor. Durum bu. Joe Biden ekibi, Beyaz Saray'da 20 Ocak'a kadar olacak" dedi.

Kaynak: AA