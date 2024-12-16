Devrik Lider Esad'dan İlk Açıklama

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, ülkeden kaçışının ardından ilk kez konuştu. Esad, "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim" dedi.

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Devrik Lider Esad'dan İlk Açıklama

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam'ın liderliğindeki cihatçı militanların başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçan devrik lider Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi.

Esad, yaptığı ilk açıklamada, "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim" dedi.

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Kaynak: Habertürk

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