Devrik Lider Esad'dan İlk Açıklama
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, ülkeden kaçışının ardından ilk kez konuştu. Esad, "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim" dedi.
Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam'ın liderliğindeki cihatçı militanların başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçan devrik lider Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi.
Esad, yaptığı ilk açıklamada, "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim" dedi.
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Kaynak: Habertürk
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