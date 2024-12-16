İngiliz Basınından Bomba İddia! Esad İki Yıl Boyunca Bunun Hazırlığını Yapmış

İngiliz basınından Financial Times'ın (FT) incelediği 2012'den sonrasını kapsayan kayıtlara dayandırdığı haberde, uluslararası yaptırımlar nedeniyle döviz sıkıntısı çekilen ülkede devrik Suriye lideri Beşar Esad'ın, Mart 2018'den Eylül 2019'a kadar yapılan 21 farklı uçuşla yaptırım altındaki Rus bankalarına yatırılmak üzere başkent Moskova'ya döviz yolladığı aktarıldı.

Uçuşlarda yaklaşık iki ton ağırlığı bulan yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki banknotların, Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na gönderildiği kaydedilen haberde, devrik yönetimin merkez bankasıyla Rus bankaları arasında 2018'den önce nakit transferi olmadığı aktarıldı.

AKRABALARIN RUSYA'DAKİ YATIRIMLARI

Haberde para transferlerinin, Esad'ın akrabalarının Rusya'da aralarında en az 20 lüks dairenin bulunduğu gayrimenkulleri gizlice satın aldığı iki yıllık dönemde yapılmasına dikkati çekildi. Uluslararası ticaret veri şirketi Import Genius'ta belirtilen Rus ticaret kayıtlarının da incelendiği haberde, 13 Mayıs 2019'da rejimin merkez bankasından gönderilen 100 dolarlık banknotlardan oluşan 10 milyon doları taşıyan bir uçağın Vnukovo'ya indiği ifade edildi.

Haberde kayıtlara göre Şam yönetiminin Rusya'ya, Şubat 2019'da da 500'er euro'luk banknotlar halinde yaklaşık 20 milyon euro daha sevkiyat yaptığı belirtilirken, Mart 2018'de yönetimin, ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus bankası "TsMR Bank"a da 2 milyon dolar taşıdığı kaydedildi.

Ayrıca 2018 ve 2019'daki para sevkiyatlarının Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rosoboronexport tarafından kontrol edilen 'The Russian Financial Corporation Bank' (RFC Bank) adlı bankaya teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: AA