İran Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açacak

İran, Şam büyükelçiliklerinin faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklamada, “Bir sorun yaşanmasın, diye Şam Büyükelçiliği'ndeki çalışanlarımızı bir iki günlüğüne Beyrut'a göndermiştik" ifadeleri kullanıldı.

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İran Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açacak

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) liderliğindeki grupların Şam’ı ele geçirmesiyle, bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ederken, bir haber de İran cephesinden geldi.

İran, Şam'daki büyükelçilikte faaliyetlerini devam ettireceğini açıkladı.

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin son durumuna ilişkin bilgi paylaştı. Ekberi, “Bir sorun yaşanmasın, diye Şam Büyükelçiliği'ndeki çalışanlarımızı bir iki günlüğüne Beyrut'a göndermiştik. Şam Büyükelçiliğimiz yakında faaliyetine başlayacaktır” dedi.

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Kaynak: DHA

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