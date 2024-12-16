AB, Şam'a Heyet Gönderiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin bugün Suriye'nin başkenti Şam'a üst düzey bir diplomatik heyet göndereceğini açıkladı.

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AB, Şam'a Heyet Gönderiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Şam'a bugün üst düzey diplomatik heyet göndereceğini, dışişleri bakanlarının yeni yönetimle kurulacak ilişkiyle ilgili görüşeceğini söyledi.

Kallas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bakanların gündemindeki ilk maddenin Suriye'deki gelişmeler olacağını belirtti. Kallas, “Onlardan Şam'a gidip yeni hükümetle ve oradaki insanlarla temas kurmalarını istedim” dedi.

Kaynak: DHA

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