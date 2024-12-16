Yeni Yönetime Bir Müjde Daha! Avrupa Birliği Suriye'ye Heyet Gönderiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Şam'a bugün üst düzey diplomatik heyet göndereceğini, dışişleri bakanlarının da yeni yönetimle kurulacak ilişkiyle ilgili tartışacağını söyledi.

Kallas, görevi devralmasından bu yana başkanlık edeceği ilk AB Dışişleri Bakanları Toplantısının girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakanların gündemindeki ilk maddenin Suriye'deki gelişmeler olacağını belirten Kallas "Suriye'deki en üst düzeyli diplomatımız bugün Şam'da olacak" dedi.

İSTİKRAR VURGUSU

Kallas "Onlardan Şam'a gidip yeni hükümetle ve oradaki insanlarla temas kurmalarını istedim." diye ekledi. 14 Aralık Cumartesi günü Ürdün'de Türkiye, ABD ve Birleşmiş Milletler'in (BM) de aralarında bulunduğu aktörlerle bir araya geldiğini anımsatan Kallas şöyle devam etti:

"Bence bölgesel ve uluslararası aktörlerin tabloyu aynı şekilde görmeleri ve bu ülkenin istikrarlı ve barışçıl bir hükümeti olmasını istemeleri çok önemli."

Kallas "Bugün dışişleri bakanlarıyla Suriye'nin yeni liderliğiyle hangi düzeyde etkileşim kuracağımızı tartışacağız." diye konuştu. Yüksek Temsilci, Suriye'de Baas rejiminin ardından kurulacak yeni yönetimin eylemlerinin AB'nin gelecek haftalarda atacağı adımlarda belirleyici olacağını kaydetti.

Kaynak: AA