Almanya’dan Esad Destekçilerine Gözdağı: ‘Eğer Almanya'ya Kaçmayı Düşünüyorsa…’

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman makamlarının Esad rejimi ajanlarının Almanya'ya sığınmasına izin vermeyeceğini söyledi. Baerbock “Yasaların tüm gücüyle hesap soracağız” diye vurguladı.

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Almanya’dan Esad Destekçilerine Gözdağı: ‘Eğer Almanya'ya Kaçmayı Düşünüyorsa…’

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakan Annalena Baerbock, Esad rejiminin savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine karışan destekçilerinin Almanya'ya geçmeleri durumunda yargılanacaklarını ifade etti.

Almanya’dan Esad Destekçilerine Gözdağı: ‘Eğer Almanya'ya Kaçmayı Düşünüyorsa…’ - Resim : 1

“HESAP SORACAĞIZ”

Alman makamlarının, Esad rejimi ajanlarının Almanya'ya sığınmasına izin vermeyeceğini belirten Bakan Baerbock şunları söyledi: “Eğer Esad'ın işkencecilerinden herhangi biri Almanya'ya kaçmayı düşünüyorsa, şunu açıkça söyleyebilirim, rejimin tüm uşaklarından işledikleri korkunç suçlar için yasaların tüm gücüyle hesap soracağız.

Kaynak: DHA

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