Bu Kadarına Da Pes Artık! Burak Özçivit’e 200 Bin Dolarlık Kurdele: Nedeni Ağızları Açık Bıraktı

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Burak Özçivit gündemden düşmek bilmiyor. Kuruluş Osman dizisinde bölüm başına aldığı ücret ile gündeme gelen yakışıklı oyuncu yine gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre ünlü oyuncu bir çocuğun yürüme partisine katıldı, kendisine törene geldiği için verilen ücret dudak uçuklattı.

Yürüme partisi sırasında kurdele keserken görüntülenen Burak Özçivit’in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

KURDELE İÇİN VERİLEN PARA DUDAK UÇUKLATTI

İddialara göre ünlü isim, etkinlikte yer alması karşılığında 200 bin dolar (yaklaşık 8 milyon 150 bin TL) kazandı. Rakamın doğruluğu henüz netlik kazanmasa da sosyal medyada söz konusu olay çok konuşuldu.

Özçivit’in kurdele keserken kaydedilen görüntüleri tartışmalara da neden oldu. Bazı kullanıcılar iddia edilen ücreti eleştirirken, bazıları ise ünlü isimlerin özel davetlere katılmasının gayet normal olduğunu savundu.

Kaynak: Haber Merkezi