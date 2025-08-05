Bu Kadarına Da Pes Artık! Burak Özçivit’e 200 Bin Dolarlık Kurdele: Nedeni Ağızları Açık Bıraktı

Türkiye’nin en ünlü oyuncularından olan Burak Özçivit, tüm dünyaya nam salmaya devam ediyor. Kazakistan'da bir çocuğun yürümeye başlamasını kutlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan yakışıklı oyuncunun aldı 200 bin dolar sosyal medyada viral oldu.

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Bu Kadarına Da Pes Artık! Burak Özçivit’e 200 Bin Dolarlık Kurdele: Nedeni Ağızları Açık Bıraktı
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Burak Özçivit gündemden düşmek bilmiyor. Kuruluş Osman dizisinde bölüm başına aldığı ücret ile gündeme gelen yakışıklı oyuncu yine gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre ünlü oyuncu bir çocuğun yürüme partisine katıldı, kendisine törene geldiği için verilen ücret dudak uçuklattı.

Yürüme partisi sırasında kurdele keserken görüntülenen Burak Özçivit’in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Bu Kadarına Da Pes Artık! Burak Özçivit’e 200 Bin Dolarlık Kurdele: Nedeni Ağızları Açık Bıraktı - Resim : 1

KURDELE İÇİN VERİLEN PARA DUDAK UÇUKLATTI

İddialara göre ünlü isim, etkinlikte yer alması karşılığında 200 bin dolar (yaklaşık 8 milyon 150 bin TL) kazandı. Rakamın doğruluğu henüz netlik kazanmasa da sosyal medyada söz konusu olay çok konuşuldu.

Bu Kadarına Da Pes Artık! Burak Özçivit’e 200 Bin Dolarlık Kurdele: Nedeni Ağızları Açık Bıraktı - Resim : 2

Özçivit’in kurdele keserken kaydedilen görüntüleri tartışmalara da neden oldu. Bazı kullanıcılar iddia edilen ücreti eleştirirken, bazıları ise ünlü isimlerin özel davetlere katılmasının gayet normal olduğunu savundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Bu Kadarını Da Pes Artık! Burak Özçivit’e 200 Bin Dolarlık Kurdele: Nedeni Ağızları Açık Bıraktı Burak Özçivit’e 200 Bin Dolarlık Kurdele
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