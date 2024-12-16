Mısır'dan İsrail'e 'Golan Tepeleri' Tepkisi

İsrail 1967'den beri işgal altında tuttuğu, Suriye'de yönetimin devrilmesiyle beraber yeniden gündeme gelen Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı aldı. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bu adımının bölgeye "barış" getirme konusundaki isteksizliğini gösterdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Suriye egemenliğine yönelik bu ihlalleri bırakması yönünde çağrı yapılan açıklamada, uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in bu kararının reddedildiği ve şiddetle kınandığı vurgulandı.

Diğer yandan İsrail'in söz konusu adımının Suriye devletinin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğu belirtildi.

İSRAİL'İN 'İŞGALİ GENİŞLETME' KARARI

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten Tel Aviv yönetiminin, bölgede demografik büyümeyi teşvik planını onayladığı bildirildi.

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, savaş ve Suriye'ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan'daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiği aktarıldı.

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde ve aynı bölgedeki Katsrin yasa dışı yerleşimindeki demografik büyümeyi teşvik planına 40 milyon şekel (yaklaşık 11,2 milyon dolar) ayrılacağı belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun, "Golan'ın güçlenmesi İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA