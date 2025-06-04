Koç Holding KAP'a Bildirdi

S&P, DEĞERLENDİRMESİNİ TAMAMLADI

Standard & Poor’s (S&P) tarafından gerçekleştirilen yıllık inceleme sonucunda, şirketin uzun vadeli kredi notu “BB+”, kısa vadeli kredi notu ise “B” seviyesinde sabit tutuldu. Görünüm ise “durağan” olarak teyit edildi. Bu değerlendirme, şirketin finansal yapısının ve risk dengesinin istikrarlı bulunduğuna işaret ediyor.