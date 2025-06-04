Koç Holding KAP'a Bildirdi
Koç Holding A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamayla dikkat çeken bir finansal gelişmeyi kamuoyunun bilgisine sundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından biri, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun yıllık değerlendirmesinde pozisyonunu korudu. Söz konusu şirket, bu gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurarak yatırımcılarla paylaştı.
S&P, DEĞERLENDİRMESİNİ TAMAMLADI
Standard & Poor’s (S&P) tarafından gerçekleştirilen yıllık inceleme sonucunda, şirketin uzun vadeli kredi notu “BB+”, kısa vadeli kredi notu ise “B” seviyesinde sabit tutuldu. Görünüm ise “durağan” olarak teyit edildi. Bu değerlendirme, şirketin finansal yapısının ve risk dengesinin istikrarlı bulunduğuna işaret ediyor.
KOÇ HOLDİNG KREDİ NOTUNU KORUDU
Söz konusu değerlendirme, Koç Holding A.Ş. için yapıldı. KAP üzerinden yapılan açıklamada, “Standard & Poor’s Financial Services (S&P) tarafından şirketimizle ilgili yıllık gözden geçirme çalışması tamamlanmıştır. Uzun vadeli kredi notumuz ‘BB+’, kısa vadeli kredi notumuz ‘B’ ve görünümümüz ‘durağan’ olarak teyit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.
TÜM AYRINTILAR ŞİRKET SİTESİNDE YAYINLANACAK
Koç Holding ayrıca, kredi notlarına ilişkin detayların şirketin resmi internet sitesinde yayımlanacağını belirtti. Bu sayede yatırımcılar ve analiz kurumları değerlendirme sürecine dair daha kapsamlı bilgiye erişebilecek.