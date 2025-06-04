İflas ve Konkordatolarda Büyük Patlama! Zirvedeki Sektör Açıklandı, Kritik Veriler Ortaya Çıktı

KONKORDATO SAYILARI HER AY YÜKSELİYOR

Konkordatotakip'in Basın İlan Kurumu verilerinden derlediği istatistiklere göre, Ocak ayında 231, Şubat’ta 163, Mart’ta 189, Nisan’da 199 ve Mayıs ayında 185 adet konkordato geçici mühlet kararı verildi. Bu gelişmeyle birlikte, yılın ilk beş ayında toplam rakam 967’ye yükselmiş oldu.

2024 yılında toplam 1.723 konkordato geçici mühlet kararı verilerek, 2018’den bu yana en yüksek seviye kaydedilmişti. Görünen o ki, 2025 bu rekoru çok daha erken bir dönemde aşabilir.