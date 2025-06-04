İflas ve Konkordatolarda Büyük Patlama! Zirvedeki Sektör Açıklandı, Kritik Veriler Ortaya Çıktı
Türkiye’de işletmeler, yüksek faiz oranları ve ağırlaşan borç yükü nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyor. 2025’in ilk beş ayında konkordato geçici mühlet taleplerinde geçen yıla kıyasla neredeyse iki katına varan bir artış yaşanırken, iflas kararlarında da ciddi bir yükseliş gözlemleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yılın ilk beş aylık döneminde mahkemeler tarafından toplamda 967 dosya için konkordato geçici mühlet kararı verildi. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde sadece 491’di. Yani konkordato başvuruları yüzde 97’ye yakın bir artış gösterdi. Aynı süreçte iflasla sonuçlanan dosya sayısı da 77’ye ulaşarak, 2024’te yıl genelinde verilen 132 iflas kararının büyük bir kısmını sadece beş ayda geçmiş oldu.
KONKORDATO SAYILARI HER AY YÜKSELİYOR
Konkordatotakip'in Basın İlan Kurumu verilerinden derlediği istatistiklere göre, Ocak ayında 231, Şubat’ta 163, Mart’ta 189, Nisan’da 199 ve Mayıs ayında 185 adet konkordato geçici mühlet kararı verildi. Bu gelişmeyle birlikte, yılın ilk beş ayında toplam rakam 967’ye yükselmiş oldu.
2024 yılında toplam 1.723 konkordato geçici mühlet kararı verilerek, 2018’den bu yana en yüksek seviye kaydedilmişti. Görünen o ki, 2025 bu rekoru çok daha erken bir dönemde aşabilir.
KESİN MÜHLETLERDE PATLAMA YAŞANIYOR
Mayıs ayında 164 dosya için kesin mühlet kararı verilirken, yılın ilk beş ayında bu sayı 690’a çıktı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 241 oranında artış anlamına geliyor. Öte yandan, mahkemelerce reddedilen konkordato başvurularında da gözle görülür bir yükseliş yaşandı. Sadece Mayıs ayında 129 başvuru reddedildi, beş aylık toplam ise 462’ye ulaştı.
İFLASLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
İflas kararları açısından da tablo oldukça dikkat çekici. 2025’in ilk beş ayında mahkemeler tarafından 77 şirketin iflasına karar verildi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 44’tü. Bu da iflas kararlarında yüzde 75’lik bir artış yaşandığını gösteriyor. 2024 genelinde ise toplam 132 dosya için iflas kararı verilmişti.
TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KIRMIZI ALARM
Konkordato taleplerinde en çok başvuru yapılan sektör tekstil oldu. 2025’in ilk beş ayında tekstil alanında toplam 71 konkordato geçici mühlet kararı verildi. Bu sektörü 42 dosya ile inşaat, 35 dosya ile metal ürün imalatı, 29 dosya ile mobilya ve 26 dosya ile plastik sanayi izledi. Mayıs ayında sadece 6 dosya tasdik edilirken, yılın genelinde bu rakam 39’a ulaştı.