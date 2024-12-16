Kayak Merkezinde Facia: 12 Kişi Ölü Bulundu

Gürcistan’ın en büyük kayak merkezinde 12 kişinin cansız bedeni bulundu. Uyku alanında cansız bedeni bulunan kişilerin karbonmonoksitten zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kayak Merkezinde Facia: 12 Kişi Ölü Bulundu

Gürcistan’ın en büyük kayak merkezi Gudauri’de 1’i Gürcistan vatandaşı 12 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan polisi, 12 kişinin cansız bedenine Gudauri’deki bir restoranın üst katındaki uyku alanında Cumartesi günü ulaşıldığını kaydetti. Polis, ilk belirlemelere göre cansız bedenlerde herhangi bir şiddet belirtisinin olmadığını ve olayın kaza gibi göründüğünü söyledi.

Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen olaya ilişkin soruşturma başlatılırken cansız bedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Yetkililer ise binada Cuma günü yaşanan elektrik kesintisinin ardından akaryakıtla çalışan bir jeneratörün devreye sokulduğunu bildirdi.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’in 120 kilometre kuzeyinde bulunan Gudauri, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yüksekliği ile ülkenin en büyük kayak merkezi olarak biliniyor.

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Kaynak: İHA

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