Türkiye'deki SUV Pazarında Togg ve BYD Rekabeti Kızıştı
Türkiye otomotiv pazarında SUV rüzgârı hız kesmeden esmeye devam ediyor. SUV pazarında BYD ve Togg çekişmesi yeni bir boyut kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılının ilk beş ayında SUV araçlar, toplam otomobil satışlarının yüzde 60’ından fazlasını oluşturdu. Yükselen bu trendde yerli üretim Togg T10X zirvede yer alırken, Çinli üretici BYD’nin Seal U modeli yalnızca 93 adetlik farkla onu takip ediyor. Bu da iki marka arasında oldukça yakın bir rekabet yaşandığını gösteriyor.
MARKA BAZINDA LİADER PEUGEOT
2025 yılı Ocak-Mayıs dönemi marka sıralamasında Peugeot, SUV pazarında yaklaşık yüzde 10’luk payıyla lider konumda. Hemen ardından yüzde 9 pazar payıyla Volkswagen geliyor. Yerli üretici TOGG ise altıncı sıradaki yerini korurken, ek vergiler nedeniyle darbe yiyen Çinli Chery markası sıralamada yedinci sıraya gerilemiş durumda.
MAYIS AYI GALİBİ VOLKSWAGEN OLDU
Sadece Mayıs ayı özelinde bakıldığında ise Volkswagen zirveye yerleşmiş durumda. Onu, kıl payı farkla Peugeot’nun önüne geçen Çinli BYD takip ediyor. Fiyatlarının yüksekliğiyle zaman zaman eleştirilen BYD, buna rağmen bu ay dikkat çekici bir satış başarısı elde etti. Bu üçlüyü sırasıyla Peugeot, TOGG ve Hyundai izliyor.
MODEL REKABETİNDE BYD VE TOGG REKABETİ KIZIŞTI
SUV modeller arasında en çok tercih edilen iki model ise Togg T10X ile BYD Seal U oldu. Her iki model de hem Mayıs ayında hem de yılın ilk beş aylık sürecinde birbirine çok yakın satış rakamlarına ulaştı. Üçüncü sıradaysa ÖTV muafiyetinden faydalanan Toyota C-HR yer alıyor.
Geçtiğimiz yılın listelerinde üst sıralara adını yazdıran Chery modelleri, ek vergi düzenlemesinin ardından artık ilk 10’da bile kendine yer bulamıyor. Dacia Duster ise 21. sıraya kadar gerileyerek eski popülaritesinden oldukça uzaklaşmış görünüyor.