Türkiye'deki SUV Pazarında Togg ve BYD Rekabeti Kızıştı

MODEL REKABETİNDE BYD VE TOGG REKABETİ KIZIŞTI

SUV modeller arasında en çok tercih edilen iki model ise Togg T10X ile BYD Seal U oldu. Her iki model de hem Mayıs ayında hem de yılın ilk beş aylık sürecinde birbirine çok yakın satış rakamlarına ulaştı. Üçüncü sıradaysa ÖTV muafiyetinden faydalanan Toyota C-HR yer alıyor.