Son Dakika: Marmara’ya Fırtına Uyarısı! Meteoroloji Tarih Ve Saat Verdi
Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Marmara Denizi’nde fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda, fırtınanın yarın öğle saatlerinde başlayacağı ve akşam saatlerine kadar devam edeceği ifade edildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…
Kaynak: AA
METEOROLOJİ’DEN FIRTINA UYARISI!
Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 34°. 7 Ağustos 2025 Perşembe İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 31°. 8 Ağustos 2025 Cuma İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 9 Ağustos 2025 Cumartesi İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.