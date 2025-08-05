Son Dakika: Marmara’ya Fırtına Uyarısı! Meteoroloji Tarih Ve Saat Verdi

METEOROLOJİ’DEN FIRTINA UYARISI!

Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.