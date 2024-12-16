YouTube Konserinden Tutuklanmıştı... İranlı Sanatçı Serbest Bırakıldı

İran’da kadınların hak ve özgürlük mücadelesi farklı alanlarda yankı bulmaya devam ediyor. İranlı şarkıcı ve besteci Parastoo Ahmadi geçtiğimiz günlerde bir YouTube konseri nedeniyle tutuklanan Ahmadi büyük bir kamuoyu tepkisinin ardından serbest bırakıldı.

Parastoo Ahmadi’nin tartışmaların odağına oturan konseri sadece müziğiyle değil, başörtüsü takmadan sahne almasıyla da dikkat çekti. Konser YouTube üzerinden yayınlandıktan sonraki üç gün içinde tam 2 milyon kez izlendi. Ahmadi’nin sesi bir anda İran sınırlarını aşıp dünya genelinde yankı uyandırdı. Ancak İran rejimi bu yankıyı hoş karşılamadı.

Ahmadi’nin evine düzenlenen baskınla gözaltına alınması, sanatçının destekçileri ve hak savunucuları arasında büyük bir öfkeye yol açtı. Tahran Savcılığı’na götürülen Ahmadi ve müzisyen arkadaşlarının durumuna ilişkin sessizlik günlerce sürdü. Ta ki avukatı Milad Panahipur’un serbest bırakıldıklarını duyurmasına kadar.

'ŞARKI SÖYLEMEK İSTEYEN BİR KIZ'

Videonun açıklamasında Ahmadi kendini “sevdiği insanlar için şarkı söylemek isteyen bir kız” olarak tanımlayan Ahmadi, şu sözlerle dinleyicilerine seslenmişti:

"Bu, görmezden gelemeyeceğim bir hak: Tutkuyla sevdiğim topraklar için şarkı söylemek. Burada, sevgili İran'ımızın bu bölümünde, tarih ve mitlerimizin iç içe geçtiği yerde, bu hayali konserde sesimi duyun ve bu güzel vatanı hayal edin… Bu zor ve özel koşullarda beni destekleyen herkese minnettarım."

Kaynak: Haber Merkezi