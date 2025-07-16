Ünlü Oyuncu Emre Törün Hayatını Kaybetti

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Emre Törün, hastalığın karaciğerine yayılması sonucu yaşamını yitirdi. Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Törün'ün vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

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Ünlü Oyuncu Emre Törün Hayatını Kaybetti
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Tiyatro sahnelerinin ve dizi ekranlarının sevilen yüzü, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Emre Törün, hayatını kaybetti. 53 yaşındaki Törün, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserini bir dönem yenmeyi başarmıştı. Ancak hastalık yeniden nüksetti ve bu kez karaciğerine yayıldı.

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde "Şeref" karakteriyle izleyici karşısına çıkan Törün'ün sağlık durumu geçtiğimiz haftalarda ağırlaştı. Ailesinin isteğiyle Akçay'a götürülen sanatçı, burada yaşamını yitirdi.

Ünlü Oyuncu Emre Törün Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Acı haberi, birlikte sahneleri paylaştığı yakın dostu Umut Oğuz sosyal medya hesabından duyurdu. Oğuz, "Hayran olduğum, her sohbetinden yeni bir şeyler öğrendiğim canım Emre'm göç etti gitti. Kalbim çok acıyor. Hayat bazen gerçekten çok acımasız" sözleriyle duygularını paylaştı.

Cenaze törenine ilişkin detayların ailesi tarafından açıklanması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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