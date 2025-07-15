Icardi ve Suarez'den Romantik Paylaşım

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Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi, yeni sezon öncesi sevgilisi China Suárez ile tatilin tadını çıkarıyor. Şampiyonluk coşkusunun ardından soluğu İspanya’nın gözde destinasyonlarından İbiza’da alan çift, burada baş başa ve sakin bir tatil geçirdi.

ÖNCE İBİZA SONRA İSTANBUL...

İbiza’daki kısa kaçamağın ardından Türkiye’ye dönen ikili, yazın tadını bu kez İstanbul’da çıkardı. Boğaz’ın serin sularında tekne turuna çıkan çift, romantik anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Icardi’nin yüzme anları ve Suárez'in objektifinden yansıyan kareler büyük beğeni topladı.

KARELER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Teknedeki samimi ve içten pozlarıyla dikkat çeken Icardi ile Suárez çiftinin kareleri sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri tarafından “yılın çifti” ilan edilen ikili, enerjileri ve uyumlarıyla hayranlarını bir kez daha mest etti.

İspanya’daki moladan sonra Türkiye’de de tatil modunu sürdüren çift, İstanbul Boğazı'ndaki keyifli anlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.