Icardi ve Suarez'den Romantik Paylaşım

Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi ve sevgilisi Suárez, İbiza tatilinden sonra İstanbul Boğazı’nda tatilin tadını çıkardı. Ünlü çiftin eknedeki sarmaş dolaş pozları binlerce beğeni aldı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Icardi ve Suarez'den Romantik Paylaşım
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Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi, yeni sezon öncesi sevgilisi China Suárez ile tatilin tadını çıkarıyor. Şampiyonluk coşkusunun ardından soluğu İspanya’nın gözde destinasyonlarından İbiza’da alan çift, burada baş başa ve sakin bir tatil geçirdi.

ÖNCE İBİZA SONRA İSTANBUL...

İbiza’daki kısa kaçamağın ardından Türkiye’ye dönen ikili, yazın tadını bu kez İstanbul’da çıkardı. Boğaz’ın serin sularında tekne turuna çıkan çift, romantik anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Icardi’nin yüzme anları ve Suárez'in objektifinden yansıyan kareler büyük beğeni topladı.

Icardi ve Suarez'den Romantik Paylaşım - Resim : 1

KARELER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Teknedeki samimi ve içten pozlarıyla dikkat çeken Icardi ile Suárez çiftinin kareleri sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri tarafından “yılın çifti” ilan edilen ikili, enerjileri ve uyumlarıyla hayranlarını bir kez daha mest etti.

Icardi ve Suarez'den Romantik Paylaşım - Resim : 2

İspanya’daki moladan sonra Türkiye’de de tatil modunu sürdüren çift, İstanbul Boğazı'ndaki keyifli anlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

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