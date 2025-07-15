Eleştiri Yağmuruna Tutulmuştu! Hadise’den 'Seda Sayan’lı Yanıt: 'Konuşun Konuşun...'

Ünlü şarkıcı Hadise Harbiye'de verdiği konserle magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise, sahnedeki iddialı dansı ve kostümleriyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı kendisine yönelik eleştirilere Seda Sayan'ın videosu ile yanıt verdi.

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İki gün üst üste Harbiye'de konser veren Hadise, kostümü ve dans performansıyla gündem oldu. Yatak ve sandalye dansı ile dikkatleri üzerine çeken Hadise, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Hadise'nin performansıyla ilgili tartışmalara ünlü isimler de katıldı. Attila Atasoy konserden çektiği görüntüleri “Süper Hadise. Müthiş bir koreografi, müthiş bir ekip ve müthiş bir Hadise. Türkiye’de şov ve dansta tek geçerim” diyerek paylaştı.

Nükhet Duru ise bu övgüler karşısında Atasoy'a "Gözlerine perde mi indi Attilacığım?" yorumunda bulundu. Atasoy da Nükhet Duru'ya ,"Belçika'da eğitim almış, küçüklüğünden beri dans edip, şarkı söyleyen Hadise kardeşimizi niçin çekemiyorlar anlamadım. Türk sahnesinde en iyi şovları Hadise ile Edis yapıyor. En şaşırdığım eleştiri de Nükhet Duru'dan geldi. 'Gözlerine perde mi indi Attilacığım?' demiş. Nükhetciğim bir alemsin. Senin göbek - kalça danslarına mı razı olalım?" diye cevap verdi.

Hadise, kendisine yönelik eleştirilere Seda Sayan’ın “Konuşun, konuşun. Daha çok konuşursunuz beni siz” dediği eski bir videosunu paylaşarak yanıt verdi. Ünlü şarkıcı “Sultanımın peşindeyim” notunu düştü.

Eleştiri Yağmuruna Tutulmuştu! Hadise’den 'Seda Sayan’lı Yanıt: 'Konuşun Konuşun...' - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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