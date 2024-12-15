Al Jazeera Kameramanı İsrail Saldırılarında Öldürüldü
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Al Jazeera televizyon kanalının Gazze'deki kameramanı Ahmed El-Levh hayatını kaybetti. Öldürülen gazetecilerin sayısı 196'ya yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Al Jazeera televizyonu kameramanı Ahmed El-Levh hayatını kaybetti.
Gazeteci Levh'in öldürülmesiyle İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 196'ya çıktığı ifade edildi.
Filistin Medyacıları Forumu dün yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan televizyon kanalı El-Meşhed'in Gazze'deki muhabiri Muhammed Baluşe'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Kaynak: AA
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