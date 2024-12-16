Başı Sonu Yok! Tel Rıfat'ta Labirent Gibi Tüneller: Muhabir Kayboldu, Hiç Görmediği Yerden Çıktı

Tel Rıfat'ta labirent gibi tüneller görüntülendi. Sahadan son gelişmeleri aktaran tv100 ekibinden Yunus Emre Şeker ve Ümit Taş'ın Tel Rıfat'daki tünellerden birine girdi. Kaybolduklarını belirten Yunus Emre Şeker, "Başka bir noktadan çıktık. bambaşka bir yere geldik. Daha önce buraya gelmedik ve hatırlamıyorum" dedi.

'LABİRENT GİBİ TÜNELLERDE KAYBOLDUK'

Yunus Emre Şeker Tel Rıfat'taki tünellerden birine girdiğini, ancak labirent gibi olan tünellerin birinde kaybolduğunu belirterek, şöyle konuştu:

‘’Sevgili izleyenler şu an kaybolduk, gerçekten şu an kaybolduk yolumuzu bulamıyoruz. Bakalım yolumuzu bulabilecek miyiz? Gerçekten bir yol bulduk o yoldan ilerliyorduk ama bizi çıkışa götürmedi. Girdiğimiz yerden değil başka bir yerden çıkacağız.

'BAŞKA BİR NOKTADAN ÇIKTIK'

Şu anda çıkışı gördük ya bir nebze mutlu olduk aslında. Evet başka bir noktadan çıktık. bambaşka bir yere geldik. Daha önce buraya gelmedik ve hatırlamıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tünelin bir ucu nerede diğer ucu nerede?"

Kaynak: tv100