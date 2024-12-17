3 Kadın Aynı Evde Ölü Bulundu! Polis Bile Şaşkın, Olay Yerinin Gizemi Çözülebilecek mi?

Dünya genelinde kadın cinayetlerinin ve şüpheli kadın ölümlerinin artış göstermesi gündemden düşmezken, ABD'nin Ohio eyaletinde yaşanan olay ülkede endişe yarattı. Columbus kentindeki bir evde üç kadının ölü bulunmasının ardından olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı.

Polis sözcüsü James Fuqua, 14 Aralık Cumartesi günü yerel saatle 16.00'da bir ihbar aldıklarını ve arayan kişinin bazı arkadaşlarını "tıbbi sıkıntı" içinde bulduğunu söylediğini belirtti. Fuqua, polis ekiplerinin ihbar üzerine gittiği olay yerinde üç yetişkin kadını ölü bulduğunu açıkladı.

'GÖRGÜ TANIKLARI VAR'

Bunun kesin olarak bir cinayet soruşturması olduğunu bildiren Fuqua, "Şimdilik ne tür bir cinayet olduğunu ya da ölümlere neyin sebep olduğunu net olarak bilmiyoruz ve bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi. Ayrıca polis olay yerine ulaştığında olay yerinde görgü tanıkları olduğunu da ifade etti.

'ÇOK KARMAŞIK BİR OLAY YERİ'

Olay yerini "çok karmaşık" olarak tanımlayan Fuqua gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Kurban sayısı göz önüne alındığında çok dikkatli olduğumuzdan ve olay yerini titizlikle incelediğimizden emin olmak adına biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu sayede herhangi bir kanıt parçasını veya detayı kaçırmayacağız, bu önemli çünkü maalesef bir olayda bu kadar çok kurban olması sıra dışı bir durum. Bir cinayet de çok fazladır, ancak üç cinayet olduğunda bu bizim için daha da endişe verici ve rahatsız edici bir durumdur."

Kaynak: Haber Merkezi