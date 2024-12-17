Melih Gökçek’ten AKP’li isme Ağza Alınmayacak Sözler: ‘Sahtekâr, Yalancı ve Kıskanç… AK Partililiğine Hayret Ediyorum’

Dün tüm Türkiye’de şok etkisi yaratan bir karara imza atılmış, SGK tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hesaplarına haciz ve bloke işlemi uygulanacağı duyurulmuştu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, SGK tarafından belediyeye bağlı 16 iştirakin olduğunu belirtirken mevcut borçların bunlardan 6'sına ait olduğunu dile getirmişti.

O haberler gündeme bomba gibi düşerken Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı AKP’li Melih Gökçek, TV100 ekranlarında Gökhan Kacır moderatörlüğünde yayınlanan Taksim Meydanı programına telefon ile bağlanarak ‘borç’ iddialarına yanıt verdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Gökçek'in istifası sonrası belediyenin, yerine gelen AKP’li Sincan Eski Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya uçan kuşa borçlu olarak bırakıldığı ve ASKİ'den destek alarak personel maaşlarının ancak ödenebildiği yönündeki haberleri anımsattı.

ESKİ AKP’Lİ BAŞKANA ‘SAHTEKAR’ DEDİ

Gökçek, Mustafa Tuna ve hakkındaki borç iddiaları için ağza alınmayacak şeyler söyledi. “Ben bu ifadeleri görmedim. Görsem cevap vermemem mümkün değildi” diyerek konuşmasına başlayan Melih Gökçek, “Mustafa Tuna tamamen yalan söylüyor. Sahtekârca iş yapıyor. Ben belediyeyi teslim ettiğimde tek kuruş ne vergi borcu ne sigorta borcu vardı. Şirketlerin ise sadece 1 tanesinin o günün parasıyla çok küçük 195 bin TL borcu vardı. Şirketlerin sigorta ve vergi borcu olursa belediye ihalelerine giremezdi. Onun için hepsinin borcu sıfırdı. Onun için bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor, sahtekarca söylüyor. Benim Mansur Yavaş’a bıraktığım toplam borç 2,2 milyar liradır. Mansur Yavaş 3,5 milyar TL diyor. Ama geriye kalan Mustafa Tuna zamanından kalan borçlardır” ifadelerini kullandı.

‘NEDEN BAHSEDİYOR BU ADAM?’

Gökhan Kacır, Mustafa Tuna’nın kısa bir süre belediye başkanlığı koltuğunda bulunduğunu ve bu kadar borcun kısa sürede yapılıp yapılamayacağını sorması üzerine Gökçek, “Melih Gökçek o güne kadar bir gün maaşı aksatmamış. Bu adam neden bahsediyor? Saçmalamış, resmen saçmalamış” yanıtını verdi.

Programın konuklarından TV100 Yazarı Fuat Uğur’un, ‘Mustafa Tuna neden böyle yaptı?’ diye sormasının üzerine Gökçek, “Mustafa Tuna göreve geldikten sonra her konuda benim yaptığımın tersini yaptı. Örneğin Ankapark konusunda Mansur Yavaş’tan farkı yoktur. Ankapark’ı dağıtacağını söyledi. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı kendisine ikazları yaptı, tam tersine döndü. Mustafa’nın inanılmaz bir kıskançlığı vardı. İnanılmaz bir kıskançlığı. Her şeye karşı çıktı. Mansur Yavaş’ın bugün bana yaptığı ne varsa bugün elinden gelse hepsini yapardı. Bundan şüpheniz olmasın. Mustafa Tuna’nın AK Partililiğine ben hayret ediyorum” dedi.

Kaynak: TV100