Galataport'un Yüzde 49'u Bankaların Oldu: Tek Tek Hisselerini Açıkladılar

Doğuş Holding, 1,02 milyar euro (1,1 milyar dolar) tutarındaki ödenmemiş kredisi nedeniyle Galataport projesine ait liman hisselerinin bir kısmını bankalara devretti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve TSKB'den yapılan açıklamalara göre Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. (Galataport) ile Doğuş Galataport Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'ye kredi sözleşmeleri ve ilgili finans dokümanları uyarınca sağlanmış borçların, Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca yeniden yapılandırılması için tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varılarak, taraflar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

Anlaşmaya göre, Doğuş Galataport'a üç yıl süreyle geri alım hakkı tanınarak, Galataport'un toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'u, kredi veren bankaların alacakları oranında devralınacak.

Yapılan pay devirleri ise şu şekilde dağılacak: İş Bankası yüzde 7.18, Yapı Kredi yüzde 13.2, Garanti BBVA yüzde 12.28 ve TSKB yüzde 5.23.

Hisse devirlerinin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi