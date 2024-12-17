Özel Sektörün Yurt Dışı Borcu 177,7 Milyar Dolara Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu ekimde 2023 sonuna kıyasla 15 milyar dolar yükselerek 177,7 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 9,3 milyar dolar artarak 162,8 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 5,7 milyar dolar yükselişle 14,8 milyar dolar oldu.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ekimde 2023 sonuna göre 1 milyar dolar artarken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 3,8 milyar dolar yükselerek 18,7 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 318 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 301 milyon dolar artarak 1,4 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 933 milyon dolar artarken, tahvil stoku da 2,7 milyar dolar yükselerek 13,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, ekimde 2023 sonuna göre 3,8 milyar dolar artışla 8,3 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 365 milyon dolar azalışla 1,3 milyar dolara geriledi.

1 YIL İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN RAKAM!

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 3,7 milyar dolar artarak, 108,9 milyar dolara çıktı. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 4,7 milyar dolar yükselerek 12,5 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 162,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,6'sı dolar, yüzde 33,9’u avro, yüzde 2,6’sı Türk lirası ve yüzde 4,9’u ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,1’ini dolar, yüzde 15,7’sini avro, yüzde 38,8'ini Türk lirası ve yüzde 4,4'ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38'i finansal kuruluşlara, yüzde 62’si ise finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 80,2’si finansal kuruluşlara, yüzde 19,8’i ise finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluşuyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 55,5 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

Kaynak: AA