Reel Azalış İstanbul’a Uğramadı! Konut Fiyatları için Merkez Bankası'ndan Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyat endeksine göre, konut fiyatları Kasım ayında önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarken bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında arttı. Reel olarak ise yüzde 12 oranında azaldı.

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Reel Azalış İstanbul’a Uğramadı! Konut Fiyatları için Merkez Bankası'ndan Açıklama

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 155,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 oranında artan endeks, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,0 oranında azaldı. Önceki ay yıllık artış yüzde 26,8 olmuştu.

Reel Azalış İstanbul’a Uğramadı! Konut Fiyatları için Merkez Bankası'ndan Açıklama - Resim : 1

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

Konut fiyatları Kasım'da aylık bazda İstanbul'da yüzde 2,9, Ankara'da yüzde 3,4, İzmir'de yüzde 1,9 arttı.

Fiyatlar yıllık bazda ise İstanbul'da yüzde 26,2, Ankara'da yüzde 34,8, İzmir'de yüzde 26,7 arttı.

Kaynak: AA

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