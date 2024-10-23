Mehmet Şimşek Bu İşe Ne Diyecek? Ferit Şahenk Önce Dövizi Beğenmedi, Sonra Faizi… Şahenk’e Kıyak Devam Edecek mi?

Doğuş Holding, bankadan çektikleri 1,02 milyar euro tutarındaki ödenmemiş borçları için Galataport’taki hisselerinin bir kısmını bankalara devretmeye çalışıyor. Ancak burada dikkat çeken bir detay bulunuyor. Şahenk’in bankalara olan toplam borcu 2 milyar dolar. Kredi döviz olarak çekilmişti.

Geçmiş dönemde döviz yükselince Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, bu borcu “rica” üzerine TL’ye çevirttirdi. Daha sonra TL’nin faizinin artması üzerine ise bir kez daha caydı. Şahenk bu borcun yeniden döviz cinsinden hesaplanmasını istiyor. Maliye Bakan’ı Şimşek’in tavrı bu konuda belirleyici olacak. Çünkü bu işlemlerin tamamı kamu bankaları üzerinden yapılıyor. Bu durumda karar Maliye Bakanı Şimşek’in elinde.

1,5 MİLYAR EUROYA ULAŞTI

Bloomberg’de yer alan habere göre; Doğuş Holding’e 2016 yılında Galataport’un inşası için kredi sağlandı. Galataport açıldığı günden bu yana beklenen geliri ve nakit akışını sağlamadı. İki kaynağa göre 1,02 milyar euroluk ilk kredi gecikme faizleriyle birlikte 1,5 milyar euroya ulaştı.

Ferit Şahenk, Galataport operasyonunda öncelikle Serdar Bilgili’nin yüzde 20 hissesini 200 milyon dolara satın almıştı. Daha sonraki hedefi ise şirketin tümünü 2 milyar dolara Katarlılara satmaya çalışmak oldu. Ancak bunda da başarısız oldu.

Bu işin altından kalkamayacağını düşünen Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk taktik değiştirdi. “Rica” ile döviz olarak çekilen krediyi kurun yüksek olması nedeniyle TL’ye çevirmek istedi. Bu talebi kabul edildi. Ancak faizlerin artması üzerine Şahenk pişman oldu. Bu kez borçlarının yeniden döviz olarak hesaplanarak, o ödeme miktarına göre Galataport’taki hisselerinin bir kısmını bankalara devretmeye karar verdi. Bankalar Galataport hisselerinin yarısından az bir oranını devralabilir. Konuya ilişkin nihai bir kararın alınmadığı görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu konuda ortaya koyacağı tavrın önemli olacağı belirtiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem