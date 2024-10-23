Simav Dağları’ndan Gelen Şifa: Kestanesi Hasadı Başladı, Kilosu 200 Liraya Satılıyor

Simav bölgesindeki yaklaşık 150 bin kestane ağacı arasında, meyve veren 80 bin ağaçta bu yıl da hummalı bir hasat dönemi yaşanıyor. Kestane ağaçlarının başında toplanan köylüler, ellerinde sırıklarla ağaçları silkeleyerek kestaneleri çuvallara dolduruyor. Kestaneler, lezzetlerinin daha da artması için hasattan sonra birkaç ay bekletiliyor.

Simav Aksaz Köyü muhtarı Mehmet Koç, bölgedeki kestanelerin doğal yetiştirilmesi nedeniyle büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Kestanelerimiz olgunlaştı, bu yüzden köylüler ormanlık alanlara gelerek hasada başladılar. Bu yıl yağışlar az olduğu için rekolte düşük olabilir, ancak kalitesi her zamanki gibi yüksek. Kestanelerimizin kilosu bu sezon yaklaşık 150-200 TL arasında satılacak" dedi.

KESTANELERİN AROMASI VE LEZZETİ EŞSİZ

Simav kestanelerinin sadece bölgede değil, Türkiye genelinde de büyük talep gördüğünü ifade eden Koç, bölgenin kestanesinin kokusu, aroması ve lezzeti ile öne çıktığını vurgulayarak, "Her ağaçtan ortalama 20-30 kilogram kestane topluyoruz. Hasadın ardından kestaneleri daha lezzetli hale gelmesi için birkaç ay depoluyoruz. Bu sabır, kestanelerimize benzersiz bir aroma katıyor" diye ekledi.

KESTANENİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Simav kestanesi, lezzeti kadar sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. Doğal bir antioksidan kaynağı olan kestane, vücuttaki iltihaplanmayı önlüyor, kolesterolü düşürüyor ve sindirim sistemine destek oluyor. Ayrıca kalp sağlığını destekleyerek, serotonin üretimini artırıyor ve çölyak hastaları için iyi bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Kestane, güçlü bir kemik yapısının korunmasında da önemli rol oynuyor.

Simav kestanesi, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla sofraların vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA