Herkes Başını Kuma Gömdü! Bostan ve Şahenk İlişkisi İrdelenmiyor

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) 25 milyon dolar zarara uğratılması sonrası başlayan soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde o dönem gözaltına alınan ve tutuklanan Türkiye Varlık Fonu eski Başkanı Mehmet Bostan hakkında takipsizlik kararı verildi.

Bostan, 21 Haziran 2023 tarihinde İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği ifadesinde 'fon kurulurken Binali Yıldırım'ın talimatıyla bir grup ile çalışmaya başladığını' belirtmiş ve "Ben bana emrolunan şeyi yaptım" demişti.

AKILLARDA KALAN SORULAR...

Bostan'ın ifadesinden Doğuş Grubu ile ilgili ortaya çıkan bilgiler ise yeni bir araştırma konusu olacak nitelikte. Öyle ki Bostan'ın mal varlığındaki artış MASAK raporuna yansımıştı. Kendisine bu kaynağın sebebi sorulduğunda Bostan, Doğuş Grubu'nu işaret etmiş ve Dubai merkezli, Doğuş Grubu’na ait bir şirketle 2019 yılında yaptığı danışmanlık sözleşmesinden kaynaklandığını söylemişti.

Bostan'ın bu ifadesi sonrası akıllarda Doğuş Grubu'na ilişkin bazı soru işaretleri kaldı. Çünkü Bostan görev yaptığı sürede bazı bankalar da kendisine bağlıydı ve bu bankalarda Doğuş Grubu'na ilişkin usulsüz bir işlem yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor. Bostan'ın ifadesinden yola çıkılarak yapılacak bir araştırma gerçeklerin ortaya çıkması için gerekli görünüyor.