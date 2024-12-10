Melih Gökçek'ten Kadınları Hedef Alan Çirkin Paylaşımlar: Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Türkiye'de kadınlar ve çocukların yaşamı her gün, her dakika tehdit altında. Kadına yönelik şiddetin önüne geçilemiyor ve kadınların yaşam, barınma, güvenlik, korunma hakları hakkında etkili tedbirler alınmıyor.

Kadınlar sadece fiziksel olarak değil; cinsel, ekonomik, psikolojik olarak da şiddetle karşı karşıya kalıyor. Kadınları hedef alan cinsiyetçi "dil" ise her yerde kendini gösteriyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de cinsiyetçi ifadeleriyle kadınları hedef alan isimlerden biri.

Melih Gökçek, son dönemde sosyal medya hesaplarında kadınlarla ilgili yaptığı paylaşımlarla büyük tepki topladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Gökçek’in tutumunun hem kadın haklarına hem de toplumsal değerlere aykırı olduğunu dile getirdi.

Ancak Melih Gökçek, gerçeklik barındırmayan, sahte fotoğraflar ve yalan ifadelerle kadınları hedef almaya devam ediyor.

Gökçek'in yaptığı skandal paylaşımlardan bazıları şöyle...