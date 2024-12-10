Asgari Ücrette Pazarlık Süreci Başladı! İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için bugün ilk kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantıda konuştu.

'ADİL BİR ASGARİ ÜCRET ÜMİT EDİYORUZ'

Işıkhan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Tespit edilecek asgari ücretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üç taraflı bir mekanizma işletiyoruz. Adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz.

Elde ettiğimiz güncel istihdam verilerimiz, en önemli göstergelerden birisidir. Ekim ayında istihdam sayımız 32 milyon 970 bin kişiye ulaşmıştır. İstihdam oranımız ise yüzde 49.9'a ulaşarak tarihimizin en yüksek seviyesini görmüştür.

Gençlerin ve kadınların çalışma hayatında daha fazla rol üstlenmesi için politikaları sürdürmeye devam edeceğiz.

'MAKSİMUM FAYDA' VURGUSU

Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üretim, ihracatıyla bölgede lider, dünyada söz sahibi ülke haline gelmiştir. İşverenlerimiz gücün yolunu açan ve istihdamı sağlayan aktörlerdir. Birlikte yan yana yürüyerek üretim çarklarını döndürecek ekonominin dinamiklerini güçlü tutarak bugünlere geldik.

İşçi ve işverene maksimum fayda sağlayacak rakam olacak.

Kuru stratejilerle değil alın teri ve dayanışmayı merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz.

Toplantılar sonunda belirlenecek olan asgari ücretin şimdiden hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çalışanlarımızın refahını artıran, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyan süreci hep birlikte yürüteceğimize yürekten inanıyorum."

İKİNCİ TOPLANTI 16 ARALIK'TA

Asgari ücretin belirlenmesi için ikinci toplantı 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Türk-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, "İlk toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadı" dedi.

Ağar, "Büyük ihtimal 3. toplantıda bitecek. Her yıl 4 toplantı yapılırdı. Şu an rakam söylenmediği için bildiğimiz bir şey yok. Biz rakamı işverenden bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem