Asgari Ücrette Son Dakika Açıklaması! Zam Pazarlığı Başlıyor: 'Rakam Konuşmak İçin Erken'

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 16:00'da bir araya gelecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi bakanlık girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı

Bakan Işıkhan, "Hem işçi hem işverenin memnun olacağı maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeye hedefliyoruz. Şu an rakam konuşmak için çok erken" dedi.

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