Mansur Yavaş'tan Bir Adaylık Çıkışı Daha! Son Paylaşımındaki O Cümle Dikkat Çekti

Son yerel seçimlerden AKP'yi geçerek birinci parti olarak çıkan CHP'de uzun süredir cumhurbaşkanı adaylığı tartışması devam ediyor. CHP kulislerinde en sık konuşulan isimler ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.

Yavaş, süren tartışmalara çok girmese de yaptığı son açıklamada "Partim aday gösterirse Cumhurbaşkanlığına aday olacağız ve mutlaka kazanacağız" demişti. Yavaş'ın sosyal medya platforrmu X hesabından yaptığı son açıklama ise dikkat çekti.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Ankaralılara sağlanan doğal gaz desteğine dair verileri paylaşan Yavaş, şu paylaşımı yaptı:

"Ankara’da Hiçbir Çocuk Üşümeyecek! Türkiye’de bir ilki başardık. 4 yıldır sürdürdüğümüz doğal gaz desteğimizin bu yıl da birinci ödemesini yaptık.

179 bin 70 aileye bu ay 107.442.000 TL destek sağlandı.

Hane başına 600 TL destek verildi.

Toplam destek miktarımız 828.003.000 TL’ye ulaştı.

Biz, halkın kaynaklarını halka veren bir belediyeyiz. Ankara’da hiçbir aileyi çaresiz bırakmamakta kararlıyız. Dayanışma ruhuyla şehrimizi ısıtıyoruz, geleceği ise birlikte kuracağız!"

Yavaş'ın bu paylaşımını bitirdiği "Dayanışma ruhuyla şehrimizi ısıtıyoruz, geleceği ise birlikte kuracağız!" cümlesi dikkatlerden kaçmadı. Bu paylaşımı görenler 'adaylık sinyali' olarak yorumladı.

Kaynak: Gerçek Gündem