AKOM'dan İstanbullulara Saatli Yağış Uyarısı! Sıcaklıklar Birden Çakılacak, Dışarı Adım Atarken Bir Daha Düşünün

İBB'ye bağlı AKOM, İstanbulluları kuvvetli sağanak yağış ve fırtına için uyardı. Saat 18.00'i işaret eden açıklamada sıcaklıkların 7-9 derece birden düşeceği ve yağışların yarın sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.

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AKOM'dan İstanbullulara Saatli Yağış Uyarısı! Sıcaklıklar Birden Çakılacak, Dışarı Adım Atarken Bir Daha Düşünün

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’dan fırtına ve kuvvetli sağanak yağmura karşı bir uyarı daha geldi. Buna göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde rüzgârın bugün akşam saatlerinden (18.00) itibaren kuvvetlenerek aralıklarla kuvvetli, kısa süreli hamlelerle fırtına (50-61 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

AKOM'dan İstanbullulara Saatli Yağış Uyarısı! Sıcaklıklar Birden Çakılacak, Dışarı Adım Atarken Bir Daha Düşünün - Resim : 1

SICAKLIKLAR BİRDEN DÜŞECEK

Yağışların gök gürültülü sağanak yağmur ve yerel kuvvetli sağanak (20-50 kg/m2) şeklinde etkili olması ve halihazırda 16-19°C civarında seyreden hava sıcaklıklarının 7-9°C birden düşerek 9-10°C civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan İstanbullulara Saatli Yağış Uyarısı! Sıcaklıklar Birden Çakılacak, Dışarı Adım Atarken Bir Daha Düşünün - Resim : 2

Yağışların yarın sabah saatlerine kadar (09.00) devam etmesi bekleniyor. AKOM, hava koşullarından kaynaklı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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