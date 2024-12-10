Önce Tokat Şimdi de Konya... Okul Müdüründen Tepki Çeken Selanik Paylaşımı

Konya’da bir okul müdürünün Lozan Mübadelesi ile Türkiye’ye gelen Selanik kökenlilere yönelik ayrımcı paylaşımı tepki topladı. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan müdür, tepkilere rağmen paylaşımını kaldırmadı. Bu olay daha önce Tokat’ta benzer bir paylaşım yapan müdürün görevden alınmasını hatırlattı.

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Önce Tokat Şimdi de Konya... Okul Müdüründen Tepki Çeken Selanik Paylaşımı

Türkiye’de eğitim kurumlarının başındaki bazı isimlerin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Bu kez gündeme gelen isim, Konya’nın Akşehir ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Binbir oldu.

Müdür Binbir’in sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşım kısa sürede tepki dalgasına yol açtı. Ancak tartışmanın kökleri birkaç gün öncesine kadar uzanıyordu.

Sosyal medya üzerinden yayılan ve büyük bir kesimin tepkisini çeken mesaj ilk olarak ‘Kızıl Elma’ isimli bir hesaptan paylaşıldı. “Halep’ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik’ten gelenler de geri dönsün” ifadesi dikkat çekici bir biçimde göçmen meselesini Lozan Mübadelesi ile ilişkilendiriyordu. İşte bu mesaj Akşehir Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Binbir tarafından kendi hesabında yeniden paylaşıldı.

Önce Tokat Şimdi de Konya... Okul Müdüründen Tepki Çeken Selanik Paylaşımı - Resim : 1

Paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi. Gelen tepkiler müdürün ifadesinin yalnızca "tarihsel gerçeklikleri çarpıtmadığını, aynı zamanda toplumsal barışı tehdit ettiğini" vurguluyordu. Ancak Binbir tüm eleştirilere rağmen bu paylaşımını kaldırmayı reddetti.

TOKAT'TA BENZER VAKA

Bu tartışma, birkaç gün önce Tokat’ta yaşanan benzer bir olayın yankılarını hatırlattı. Tokat’ın Niksar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat, aynı ifadeleri kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşımı kamuoyunda büyük bir tepki toplarken, Bolat hakkında soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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