Dışişleri Bakanı Fidan: Şartlar Oluşursa Şam'da Büyükelçilik Açılabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesi sonrası bugün Meclis kulisinde değerlendirmelerde bulundu. "İsrail, Suriye’de ne yapmaya çalışıyor?" sorusuna yanıt veren Fidan, "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor" dedi.

"Büyükelçiliği aktivite etme noktasında girişim var mı?" sorusuna ise Fidan, "Şartlar oluşursa Şam'da büyükelçilik açılabilir" diye cevap verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem