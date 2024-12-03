Mansur Yavaş'tan Emekliye Büyük Destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emeklilere başkent kart üzerinden yaptıkları destek ödemesi hakkında bilgi verdi. Yavaş'ın aktardığına göre; asgari düzeyde emekli maaşı alan ve ekonomik zorluk yaşayan 54 bin 309 emekliye Başkent Kart aracılığıyla hane başı 1.500 TL olmak üzere toplamda 81.463.500,00 TL ödeme gerçekleştirildi.

Mansur Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2024, ‘Emekliler Yılı’ ilan edildi ancak maalesef emeklilerimiz için yoksulluk ve çaresizliğe çözüm olmadı. Yıllarca çalışıp birikim yapmayı hayal eden emeklilerimiz, ekonomi politikaları nedeniyle bugün en temel hak olan gıda ve barınma ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumdalar.

'KAYNAKLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ'

Ancak biz 17 aydır bu duruma seyirci kalmak yerine emeklilerimiz için kaynaklarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. Emeklilerimiz hak ettiği onurlu bir yaşama kavuşuncaya kadar da desteklerimiz sürecek."