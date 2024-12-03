72 Kişinin Can Verdiği İsias Oteli Davası Ertelendi

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC’li öğrencilerinin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının beşinci duruşması, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldığı duruşmaya KKTC'den gelen Şampiyon Meleklerin aileleri, tur rehberlerinin aileleri, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve bakanlar, çok sayıda siyasi parti temsilcisi ile bürokrat katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan duruşmanın ardından Mahkeme Başkanı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarına, bir sonraki duruşmayı karar duruşması olabileceğini belirterek 24 Aralık’a erteledi.

‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ADALETİNE GÜVENİYORUZ’

Duruşma sonrası Adıyaman Adliyesi önünde açıklama yapan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, ilk defa bir davada bütünleşip, tek yürek olduklarını ifade etti. Depremde yaşamını yitiren çocukların acısını unutmayacaklarını söyleyen Başbakan Üstel şöyle konuştu:

“Onların acısını unutmak kolay değil. Ama bu acıyı unutmamak için de buna sebep olanları yargılamak için Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine sığınıyoruz. Bugünkü duruşmada sanıkların tutukluluk haline devam kararı verildi. Altıncı duruşma 24 Aralık’ta başlayacak. Yaklaşık 2 günü sürebilir. Büyük ihtimalle o gün dava sonuçlanacak. Hedeflediğimiz ve bütün insanlarımızın dört gözle beklediği istediğimiz cezayı yargı karşısında alırlar. En azında bir huzura kavuşmuş oluruz. Ama en önemlisi bu yargılamadan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanacak bu tip doğal afetlerin bir kere daha yaşanmaması adına bir örnek olacağını düşünüyorum. Ben hem bir başbakan hem de bir baba olarak buradayım. Çünkü bunlar benim evlatlarım. Burada olmaya devam edeceğiz. Yeter ki adalet tecelli etsin ve halkımın hukuki haklarını ve çıkarlarını sonuna kadar Adıyaman’da mahkeme salonunda hukukçularımızla birlikte savunacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyoruz ve adalet tecelli edecek. En azında bu yaşanan acılar, inşallah bundan sonraki süreçte Türkiye’de yaşanmaz diye diliyorum. 24 Aralık’ta hedeflediğimiz ve bizi manen rahatlatacak olan karar çıkar. O doğrultuda da biz, Şampiyon Meleklerimizi unutturmamak adına bu kararla da noktayı koyarız.”

‘BİLİRKİŞİ RAPORU BU SAFHADA HİÇ TARTIŞILMAMIŞTI’

Başbakan Üstel’in ardından söz alan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ise, bugünkü duruşmanın önemli gelişmelere konu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Sabah duruşma açılır açılmaz, mahkeme savcıya söz verdi ve savcı davaya ilişkin mütalaasını sundu. Bu aslında savcılığın davada yasal anlamda son icraatı olarak kabul edilebilir. Bu mütalaanın içinde savcının sanıklara kusur atfederken, son çıkan bilirkişi raporunu esas aldığı görülüyor. Bu anlamda çok ciddi kusurları sanıklara atfediyor. Ancak işlenen suçlara ilişkin hukuki nitelemesini bilinçli taksir seviyesinde tutuyor. Bu, bizim açımızdan sürpriz değil. Çünkü başsavcılık iddianamede, hukuki nitelemesini bilinçli taksir üzerine yapmıştı. Çerçevesini bununla sınırlı tutmuş oldu. Bu mütalaa erken safhada geldi. Bilirkişi raporu bu safhada hiç tartışılmamıştı. Sanık avukatların bu mütalaa yanıt vermek için zamana ihtiyaç olduğunu bildirdi. Ailelerimizin avukatları da aynı süreyi talep ettiler. Aslında davanın erteleneceği sabah belli olmuştu. Bugünkü duruşmada her zamanki beyanlar sunuldu. Bugün mahkeme ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol şartının devamına karar verdi.”

24 ARALIK'TA ANA KARAR ÇIKABİLİR

24 Aralık’taki duruşmada ana kararın çıkabileceğini belirten Esendağlı, şöyle devam etti:

“Önemli olarak sayabileceğimiz gelişme sanık avukatlarının yoğun olarak bilirkişi raporuna yaptığı itirazlar ekran polislenmesi veya başka bir heyetten bilirkişi raporu istenmesine yönelik tüm talepleri reddedildi. Kamu görevlileri ile ilgili iddianamenin dosyalanması ve birleştirilmesi noktasındaki talebimizde ilgili olarak da bu dosyanın akıbetinin başsavcılığa sorulmasına dair bir müzekkere yazılması kararını verdi mahkeme. Bunlar önemli gelişmeler. Dava ise 24 Aralık tarihine duruşma olarak konuldu. Bu noktada mahkemenin mazeretli avukatların mazeretini değerlendirirken düştüğü bir kayıt önemli. Önümüzdeki celsenin karar duruşması olabileceğine ilişkin bir uyarı yapılması noktasında da bir karar verdiği için mahkeme bu önemli. Kararı açıklayabilirim diyor 24 Aralık'ta. Ama yine karara geçmemekle birlikte 24 Aralık'ta başlayacak duruşmanın her iki tarafa avukatlarından da savcılık mütalaasına yönelik beyanlarının alınacağı uzun bir duruşma olacağı öngörülüğünden duruşmanın 25 Aralık’a sarkması kesinlikle görülüyor. Mahkeme de bu iki günü ayırdığını ifade etti. Ancak bu iki günde duruşmayı bitirme niyetinde olduğunu da ifade etti. 25 Aralık itibariyle bir karar açıklamaya hazır olurlar mı yoksa karar için başka bir erteleme yaparlar mı? Onu o tarihte göreceğiz.”

Kaynak: ANKA