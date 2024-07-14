Gökçek'in Hizmetleri! Dinozorlarının Nesli Tükeniyor, Teleferiği Tasfiye Edildi

Eski AKP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in fuzuli masraflarının ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Milyon dolarlık dinozorlar ve oyuncaklar ile Ankaralıların parasını boşa harcayan Melih Gökçek’in yaptırdığı Şentepe-Yenimahalle teleferik hattı, imar planına aykırı bulundu.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Yenimahalle Şentepe teleferik sisteminin yapımı için 14 Mayıs 2013’te 51 milyon 6 bin lira ödendi. Bu miktar dönemin parası ve döviz kuru olarak 28 milyon 667 bin dolara denk geliyordu. Teleferik hattı Mart 2014’te hizmete girdi. Ardından Mimarlar Odası’nın açtığı dava sonucunda teleferik sistemi mahkemenin ‘imar planının iptaline’ karar vermesi sebebiyle Nisan 2024’te kapatıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ABB Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Başkanı CHP Meclis üyesi Burak Koç, “Teleferik yüzde 10 kapasite ile çalışıyor. Yolcu olmasa da sistemi çalıştırmak zorundasınız, durduramıyorsunuz. Personel ve elektrik gideri, bakım onarım gideri var. Her ay en az 9 milyon 300 bin lira zararda. Bakım sözleşmesi de bitti. Teleferik hattını bir İtalyan firmasına yaptırmışlar ama bu firmanın Türkiye’de temsilciliği yok, ofisi personeli de yok. Bir arıza olduğunda İtalya’yı telefonla görüntülü olarak arıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin teknik ekipleri uzaktan arızayı gidermeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

ANKAPARK ÇÜRÜYOR

Gökçek döneminde, 801 milyon dolar harcanarak Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine 2013 yılında kurulan ve 2019’da açılışı yapılan Ankapark, günden güne çürüyor. Vatandaş ilgi göstermeyince zarar edip 8 ayda kapanarak çürüyen Ankapark ile birlikte, yine milyonlarca dolara yapılan dinozorlar ve oyuncaklar da çürüyor.