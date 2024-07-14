Kayseri’de KPSS Heyecanı Başladı
Kayseri'de üniversite son sınıf öğrencileri ve binlerce lisans mezunu kamuda çalışma hayaliyle girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS, 10.15 itibariyle başladı. Sınava girecekleri okullara erkenden gelen adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı. Adayların aileleri ise okul dışında çocuklarını heyecanlı bir şekilde bekleyerek dua etti.
Saat 10.15'te başlayan sınav, saat 12.25’te sona erecek.
Kaynak: İHA
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