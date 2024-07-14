Trump'a Suikast Girişimi! Dünya Liderlerinden Kınama

Eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimi hem ABD hem de dünya genelinde şok etkisi yarattı. Saldırıda sağ kulağından yaralanan Trump'ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Mitinge katılan 1 kişi hayatını kaybederken, FBI saldırıyı suikast girişimi olarak tanımladı. Dünya liderleri ise peş peşe Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

'MANTIKSIZ VE İNSANLIK DIŞI'

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Trump'a yapılan saldırıya X hesabından tepki göstererek, 'Nasıl olursa olsun, eski Başkan Donald Trump'ın başına gelenleri kınıyoruz. Şiddet mantıksız ve insanlık dışıdır' ifadesini kullandı.

2 Haziran'daki seçimi kazanan Meksika'nın seçilmiş ilk kadın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da saldırıyı kınayarak, 'Eski Başkan Donald Trump'ın iyi olduğunu bilmek sevindirici. Bu saldırıyı kınadığımızı ve her türlü siyasi şiddeti reddettiğimizi bir kez daha yineliyoruz. Barış ve demokrasi her zaman tek seçenek olmalı' değerlendirmesinde bulundu.

'DERİN FARKLILIKLARIMIZA RAĞMEN...'

Venezuela'da seçim mitingi sırasında, Trump'a yapılan saldırının haberini alan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump'a yönelik saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getirerek, 'Trump'ın kısa zamanda iyileşmesini diliyorum. Tanrı Amerikan halkına huzur ve sükunet versin' diye konuştu.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de sosyal medya hesabından Pensilvanya'daki saldırıyı kınayarak, 'Derin ideolojik ve politik farklılıklarımıza rağmen, nereden gelirse gelsin şiddet her zaman herkes tarafından kınanmalı' ifadesini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, X hesabındaki açıklamasında, şiddetin her türlüsünü kınadıklarını belirtti. Küba'nın 65 yıldır saldırıların ve terörizmin kurbanı olduğunu hatırlatan Canel, 'Silah ticareti ve ABD'deki politik şiddetin tırmanması, bu tür olaylara yol açmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

'KABUL EDİLEMEZ'

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise X hesabından saldırıya tepki göstererek, 'Eski Başkan Donald Trump'a yönelik saldırı herkes tarafından şiddetle kınanmalı. Bugün gördüklerimiz kabul edilemez' dedi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Trump ile dayanışma içerisinde olduğunu kaydetti.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle de X hesabındaki açıklamasında, şiddettin her türlüsünü reddettiklerini, Trump ve ABD halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

'SİYASİ ŞİDDET EYLEMİ'

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımlayarak, 'Tüm şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınıyoruz. Eski Başkan Donald Trump ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyor ve son olaylardan derin üzüntü duyuyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü, saldırıyı 'bir siyasi şiddet eylemi' olarak nitelendirerek kınadı. Guterres’in ofisinden yapılan açıklamada, “Bu tür şiddet eylemleri uluslararası normlara ve değerlere tamamen aykırıdır” denildi.

'ŞİDDETE KARŞI SIKI DURMALIYIZ'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Trump mitinginde ateş açmak demokrasilerimiz için bir trajedi, Fransa Amerikan halkının şokunu ve öfkesini paylaşıyor' dedi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 'Demokrasiyi tehdit eden her türlü şiddet biçimine karşı sıkı durmalıyız' ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, 'Mitingdeki şok edici sahnelerden dehşete düştüm. Her türlü siyasi şiddetin toplumlarımızda yeri yoktur ve bu saldırının mağdurlarıyla düşüncelerim birlikte' dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırının endişe verici ve yüzleştirici olduğunu belirtti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise 'Siyasi şiddet asla kabul edilemez' açıklamasında bulundu ve olayın kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.

Tayland, Tayvan, Yeni Zelanda ve Filipinler’in liderleri de benzer şekilde suikast girişimini kınayarak, siyasi şiddete karşı dayanışma mesajları verdiler.

'DEMOKRASİ SAVUNUCULARI ŞİDDETLE REDDETMELİ'

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, saldırı karşısında şok olduğunu belirtirken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban “Bu karanlık saatlerde eski Başkan Trump için dualarımız” dedi.

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 'Eski Başkan Donald Trump’a yönelik saldırı, demokrasi ve politik diyalog savunucuları tarafından şiddetle reddedilmelidir. Bugün gördüğümüz saldırı kabul edilemez' şeklinde konuştu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Trump’ı 'bir dost' olarak tanımlayarak, 'Olayı güçlü bir şekilde kınıyor ve Trump’a hızlı bir iyileşme diliyorum. Şiddetin siyasette ve demokrasilerde yeri yoktur' dedi.

BİDEN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında saldırıya uğrayan eski Başkan Donald Trump ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, Biden'ın, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde saldırıya uğrayan Trump ile telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

Açıklamada, 'Başkan Biden bu gece Washington'a dönüyor. İç güvenlik ve kolluk kuvvetleri yetkililerinden düzenli güncellemeler almaya devam edecek' denilirken, Biden'ın, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına yer verilmedi.