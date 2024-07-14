Trump'a Suikast: FBI, Saldırganın Kimliğini Açıkladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu, eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi düzenleyen ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump miting sırasında kurşunların hedefi oldu.

FBI'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Trump'ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada uğradığı saldırının failinin kimliği duyuruldu.

Açıklamada, silahlı saldırganın "Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks" olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, olay hakkında bilgi sahibi kişiler, FBI'ın internet sitesine veya doğrudan telefon üzerinden bilgi paylaşmaya çağırıldı.

CUMHURİYETÇİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

CNN'in haberine göre, Crooks'un, partinin başkan adayı olmasını istedikleri kişiye üyelerin oy verebildiği kapalı ön seçimlere katılmayı sağlayan sistemde Cumhuriyetçi olarak kaydı tespit edildi.

Pittsburgh'un banliyösü Bethel Park'ta, miting alanının yaklaşık 56 kilometre güneyinde yaşayan Crooks'un, Pensilvanya'nın seçmen veri tabanında Cumhuriyetçi olarak yer almasına rağmen, 2021'de "Progressive Turnout Project" adında Demokrat görüşlü siyasi eylem komitesine 15 dolar bağış yaptığı ortaya çıktı.

Saldırganın babası Matthew Crooks, yetkililerle görüşene kadar oğlu hakkında konuşmayacağını kaydetti.

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