CHP Suriye Ziyaretine Hazırlanıyor: Öncelikli Gündem Ne?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceği belirsizliğini korurken, CHP olası görüşme için hazırlıklarını yapıyor.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; CHP kurmayları bölgedeki karışıklıklardan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Esad’la görüşme sözlerine kadar pek çok konunun görüşmeyi etkileyeceğini belirtti. Partililer “Hem resmi hem gayri resmi kanallardan iletişim açık. Bir görüşme ihtimalimiz her zaman bulunuyor” bilgisini paylaştı. Bu nedenle de olası görüşme için bir Suriye dosyası çalışıldığı kaydedildi.

DIŞİŞLERİ İLE TEMASA GEÇİLECEK

Esad ile bir görüşme ayarlanması halinde hemen Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçeceklerini söyleyen CHP kurmayları, “Bakanlığı arar ve ‘Siz ne yapıyorsunuz, ulaştırmak istediğiniz mesaj var mı?’ deriz. Hakan Fidan ile bir görüşme de talep edebiliriz” dedi. Kurmaylar, “ÖSO’yu (Özgür Suriye Ordusu) doğru bulmadığımızı söylüyoruz. Sığınmacıların dönüşü konusunda insancıl bir yol izlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Hem Türkiye’nin sığınmacı sorunu çözülmeli hem Suriye istikrara kavuşmalı” değerlendirmesini yaptı.