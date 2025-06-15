Denizli'nin Tekstil Devi İflasın Eşiğinde

Denizli’nin köklü tekstil firmalarından ZNP Global Tekstil, konkordato başvurusunda bulundu. Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, ZNP Global Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile şirketin iki yetkilisi hakkında konkordato sürecinin başlatılması yönünde karar aldı. Mahkeme, 29 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 3 ay süreyle geçerli olacak şekilde geçici mühlet tanıdı.

Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 287. ve 288. maddeleri kapsamında verildi. Mahkeme, geçici mühlet boyunca şirketin faaliyetlerini kontrol altında tutmak amacıyla üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirdi.