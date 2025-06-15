Denizli'nin Tekstil Devi İflasın Eşiğinde

Türkiye ekonomisinde yaşanan yüksek enflasyon ve tedarik zincirindeki aksamalar, şirketleri zorlu bir sürece sürüklüyor. Artan ham madde maliyetleri ve finansal dar boğaz nedeniyle birçok firma üretim kapasitesini düşürmek ya da faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İflas Konkordato
Son Güncelleme:
Denizli'nin Tekstil Devi İflasın Eşiğinde - Resim: 1

Denizli’nin köklü tekstil firmalarından ZNP Global Tekstil, konkordato başvurusunda bulundu. Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, ZNP Global Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile şirketin iki yetkilisi hakkında konkordato sürecinin başlatılması yönünde karar aldı. Mahkeme, 29 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 3 ay süreyle geçerli olacak şekilde geçici mühlet tanıdı.

Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 287. ve 288. maddeleri kapsamında verildi. Mahkeme, geçici mühlet boyunca şirketin faaliyetlerini kontrol altında tutmak amacıyla üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirdi.

1 3
Denizli'nin Tekstil Devi İflasın Eşiğinde - Resim: 2

GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ GÖREVE BAŞLADI

Mahkemenin atadığı geçici komiserler, şirketin mali yapısını denetleyecek, alacaklılarla olan ilişkileri izleyecek ve konkordato sürecinin şeffaf şekilde yürütülmesini sağlayacak. Heyette, bağımsız denetçi Selim Suat Tiyekli, mali müşavir Müge Uygurlu Şık ve hukukçu Ayhan Kortunay yer alıyor.

2 3
Denizli'nin Tekstil Devi İflasın Eşiğinde - Resim: 3

BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Konkordato süreci, şirketin mali yapısını düzeltmesi, borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla uygulanıyor. Geçici mühlet boyunca şirketin icra takibine uğraması engellenirken, alacaklılarla yapılacak müzakereler ve olası ödeme planı çalışmaları da bu sürecin önemli bir parçası olacak.

3 3