Denizli'nin Tekstil Devi İflasın Eşiğinde
Türkiye ekonomisinde yaşanan yüksek enflasyon ve tedarik zincirindeki aksamalar, şirketleri zorlu bir sürece sürüklüyor. Artan ham madde maliyetleri ve finansal dar boğaz nedeniyle birçok firma üretim kapasitesini düşürmek ya da faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Denizli’nin köklü tekstil firmalarından ZNP Global Tekstil, konkordato başvurusunda bulundu. Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, ZNP Global Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile şirketin iki yetkilisi hakkında konkordato sürecinin başlatılması yönünde karar aldı. Mahkeme, 29 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 3 ay süreyle geçerli olacak şekilde geçici mühlet tanıdı.
Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 287. ve 288. maddeleri kapsamında verildi. Mahkeme, geçici mühlet boyunca şirketin faaliyetlerini kontrol altında tutmak amacıyla üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirdi.
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ GÖREVE BAŞLADI
Mahkemenin atadığı geçici komiserler, şirketin mali yapısını denetleyecek, alacaklılarla olan ilişkileri izleyecek ve konkordato sürecinin şeffaf şekilde yürütülmesini sağlayacak. Heyette, bağımsız denetçi Selim Suat Tiyekli, mali müşavir Müge Uygurlu Şık ve hukukçu Ayhan Kortunay yer alıyor.
BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK
Konkordato süreci, şirketin mali yapısını düzeltmesi, borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla uygulanıyor. Geçici mühlet boyunca şirketin icra takibine uğraması engellenirken, alacaklılarla yapılacak müzakereler ve olası ödeme planı çalışmaları da bu sürecin önemli bir parçası olacak.