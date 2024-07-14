Düzce'de Feci Kaza! Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Yaralılar Var

Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

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Düzce'de Feci Kaza! Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Yaralılar Var

Aydınpınar Köyü - Düzce yolu üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aydınpınar köyünden Düzce istikametine seyretmekte olan E.G.'nin yönetimindeki motosiklet, evin bahçesinden yola çıkmaya çalışan M.D. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan sürücü E.G. ile arkasında yolcu olarak bulunan U.Y. ve otomobildeki T.C. ve C.Ş. yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Düzce Trafik kazası
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