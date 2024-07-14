İstanbul'da Korku Dolu Anlar! Buzdolabı Patladı, Ev Alev Alev Yandı

Silivri'de bir evde mutfaktaki buzdolabı patladı. Patlama sonucu yangın çıkarken, olayda yaralanan olmadı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Korku Dolu Anlar! Buzdolabı Patladı, Ev Alev Alev Yandı

İstanbul Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi Haydar Arslan Sokak'ta bulunan 5 katlı binada saat 21.15 sıralarında yangın çıktı. Binanın en üst katındaki daireden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanların binayı sarması üzerine vatandaşlar kendi imkanları ile dışarı çıktı.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise bina sakinlerini sağlık kontrolünden geçirdi. Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangının buzdolabının motorunda meydana gelen patlama sonucu çıktığı tespit edildi.

Olayda yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Silivri Yangın
Son Güncelleme:
Düzce'de Feci Kaza! Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Yaralılar Var Düzce'de Feci Kaza! Yaralılar Var
Bakan Tunç'tan İzmir'deki Faciaya İlişkin Açıklama: 'Kim Sorumluysa Gözünün Yaşına Bakmayacağız' 'Kim Sorumluysa Gözünün Yaşına Bakmayacağız'
Meteoroloji'den 18 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor
Çöpe Atıp Zarara Girmeyin! İçinden 18-22-24 Ayar Altın Çıkıyor Çöpe Atıp Zarara Girmeyin! İçinden 18-22-24 Ayar Altın Çıkıyor
Kerem Kınık'ın Kızının Karıştığı Ölümlü Kazada, Her İki Sürücü de Yüzde 50 Kusurlu Bulundu Kerem Kınık'ın Kızının Karıştığı Ölümlü Kazanın Raporu Ortaya Çıktı
Aslı Enver'den Ekrana Muhteşem Dönüş! Yeni Dizisinin Adı ve Adresi Belli Oldu... Aslı Enver'den Ekrana Muhteşem Dönüş! Yeni Dizisinin Adı ve Adresi Belli Oldu...
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe Mutlu Sona Ulaştı: Yeni Transferi İstanbul'a Geliyor Fenerbahçe'nin Yeni Transferi İstanbul'a Geliyor
Donald Trump'a Suikast Girişimi Trump'a Suikast Girişimi
Tırnak Makaslarındaki Bu Delik Bakın Ne İşe Yarıyormuş Tırnak Makaslarındaki Bu Delik Bakın Ne İşe Yarıyormuş
Meteoroloji'den 18 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor
İstanbul'da Korku Dolu Anlar! Buzdolabı Patladı, Ev Alev Alev Yandı İstanbul'da Korku Dolu Anlar! Mutfaktaki Buzdolabı Patladı