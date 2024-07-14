İstanbul'da Korku Dolu Anlar! Buzdolabı Patladı, Ev Alev Alev Yandı

İstanbul Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi Haydar Arslan Sokak'ta bulunan 5 katlı binada saat 21.15 sıralarında yangın çıktı. Binanın en üst katındaki daireden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanların binayı sarması üzerine vatandaşlar kendi imkanları ile dışarı çıktı.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise bina sakinlerini sağlık kontrolünden geçirdi. Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangının buzdolabının motorunda meydana gelen patlama sonucu çıktığı tespit edildi.

Olayda yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA