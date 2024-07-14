Donald Trump'a Suikast Girişimi

ABD Başkan adayı Donald Trump'a, Pensilvanya'da düzenlediği mitingi sırasında suikast girişimi düzenlendi. Trump'ın kürsüde konuştuğu esnada birkaç el silah sesinin duyulmasının ardından, gizli servis ajanları Trump'ı korumak için podyuma doğru koştu.

Trump, bir araca konulup, götürülmeden önce kalabalığa doğru yumruğunu kaldırarak selam verdi. Kurşunlardan birinin Trump'ın yüzünü sıyırdığı belirtilirken, olayın görüntülerinde Trump'ın kulağından kan aktığı da görülüyor.

Olayın ardından ABD'de üst düzey yetkilileri korumakla görevli Gizli Servis'ten yapılan açıklamada Donald Trump'ın güvende olduğu ve koruma önlemlerinin alındığı kaydedildi.

Gizli Servis'in X hesabından yapılan açıklamada, "Bu şimdi aktif bir Gizli Servis soruşturması ve mümkün olduğunda daha fazla bilgi verilecek" denildi.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Pensilvanya eyaletine bağlı Butler Bölge Savcısı'nın yaptığı açıklamaya göre, suikast girişimi sırasında bir kişi öldü, bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Trump'a ateş eden kişinin ise öldürüldüğü açıklandı.

SALDIRIYA YÖNELİK TEPKİLER

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, "Trump için dua ediyoruz" açıklamasını yaparken, Temsilciler Meclisi'ndeki demokratların lideri Hakeem Jeffries, "Düşüncelerim ve duaların eski başkan Trump ile birlikte" dedi.

Tesla ve X'in CEO'su Elon Musk, Trump'a yönelik suikast girişimini kınayarak "Başkan Trump'ı tamamen destekliyor ve hızla iyileşmesini umuyorum" açıklamasını yaptı.

TRUMP'IN SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

AA'da yer alan habere göre, ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, seçim mitingi sırasında yaşanan olay hakkında açıklama yaptı.

Sözcü Cheung, "Başkan Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor. Daha fazla ayrıntı gelecek." ifadesini paylaştı.