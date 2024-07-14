İskenderun'da Korkutan Deprem!

İskenderun Körfezi'nde, derinliği 3.4 kilometre olan, büyüklüğü ise 3.6 olan bir deprem meydana geldiği açıklandı.

İskenderun'da Korkutan Deprem!

İskenderun'da deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, İskenderun Körfezi'nde deprem olduğunu duyurdu. Deprem saat 10:03 sularında kaydedildi.

Depremin büyüklüğü 3.6, derinliği ise 3.4 kilometre olarak bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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