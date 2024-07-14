Emekli Profesör Evinde Ölü Bulundu!
Antalya'da emekli profesör Refik Özkan, evinde ölü bulundu. Yalnız yaşadığı öğrenilen Özkan'ın ölümünü apartman görevlisi fark etti.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Öğretmenevleri Mahallesi 914 sokak üzerinde bulunan apartmanın 3'üncü katındaki dairede yalnız yaşayan emekli profesör Refik Özkan, dün gece yarısı ölü bulundu.
Daireden uzun süre kimsenin çıkmadığını fark eden apartmanın kapıcısı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açıp içeri giren ekipler, evde yalnız yaşayan emekli profesör Refik Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından emekli profesörün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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