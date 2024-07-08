Batman'da Acı Ölüm! Genç Öğretmen Evinde Ölü Bulundu

Batman kent merkezinde Memur Sen TOKİ'de yalnız yaşayan öğretmen Burhan Ergenç'e ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Ergenç'in cansız bedeni bulundu. Ergenç'in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA