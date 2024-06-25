Tekirdağ'da şüpheli ölüm! 10 gündür haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 10 gündür kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki kadın, evinde ölü olarak bulundu.

Son Güncelleme:
Tekirdağ'da şüpheli ölüm! 10 gündür haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 50. Sokakta bulunan Çınar Sitesi 5. Blok’un 9. katında yaşayan 34 yaşındaki Bahar Çiftçi’yi 10 gündür arayan site yöneticisi kendisine ulaşamadı.

Durum site sakinleri tarafından 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısının arkadan kilitli olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından açılan kapı sonrası 10 gündür haber alınamayan Bahar Çiftçi evinde ölü olarak bulundu.

Ev içerisinde yerinde yapılan incelemelerin arından Bahar Çiftçi’nin cansız bedeni otopsiye kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ
Son Güncelleme:
Kedilerin arasındaki gizli fareyi 8 saniyede ancak zeki insanlar bulabiliyor! Testi deneyebilirsiniz Kedilerin arasındaki gizli fareyi 8 saniyede ancak zeki insanlar bulabiliyor! Testi deneyebilirsiniz
AKP’li belediyeden tarikat ve cemaatlere milyonluk ihale! Vatandaşlara dağıtmak için Menzil ve Ensar'ın kitaplarını satın aldı AKP’li belediyeden tarikat ve cemaatlere milyonluk ihale!
Muazzez İlmiye Çığ'ın yeğeni meğer Kanal D'nin en ünlü ekran yüzüymüş Muazzez İlmiye Çığ'ın yeğeni meğer Kanal D'nin en ünlü ekran yüzüymüş
Eski eşine bıçakla saldıran erkek serbest bırakıldı, elektronik kelepçe de takılmadı: "Polislerin elinde kalmamış!" Eski eşine bıçakla saldıran erkek serbest bırakıldı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 11 ile uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Seçim yenilgisinin ilk faturası kesildi: Erdoğan 7 ismi görevden aldı Erdoğan 7 ismi görevden aldı
Milyonlarca emeklinin beklediği haber... Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı
Koray Aydın ve ekibi İYİ Parti'den istifa ediyor: "Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı için çalışacaklar" İYİ Parti'yi sarsacak istifada Mansur Yavaş iddiası!
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem Manisa'da korkutan deprem