Tekirdağ'da şüpheli ölüm! 10 gündür haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 50. Sokakta bulunan Çınar Sitesi 5. Blok’un 9. katında yaşayan 34 yaşındaki Bahar Çiftçi’yi 10 gündür arayan site yöneticisi kendisine ulaşamadı.

Durum site sakinleri tarafından 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısının arkadan kilitli olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından açılan kapı sonrası 10 gündür haber alınamayan Bahar Çiftçi evinde ölü olarak bulundu.

Ev içerisinde yerinde yapılan incelemelerin arından Bahar Çiftçi’nin cansız bedeni otopsiye kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA